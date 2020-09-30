رئيس قبائل العساكرة يبعث رسالة شكر وامتنان الى رئيس ائتلاف دولة القانون

2020/09/30 | 21:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تسلم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسالة شكر وامتنان من رئيس قبائل العساكرة الشيخ كاظم الشبرم لموقفه المتضامن بعد الاعتداء الذي تعرضت له القبيلة.وقال في نص الرسالة : أتقدم باسمي وباسم كافة شيوخ قبائل العساكرة في العراق باسمى ايات الشكر والامتنان لمقامكم السامي ولحضرتكم الكريمة لما اوليتموه لنا من تضامن وتعاضد اخوي تجاه الاعتداء الاثم الذي تعرضت له قبائل العساكرة ولموقفكم النبيل والسباق في الاتصال بنا لتدارك الامور وتصفية النفوس والخواطر الغاضبة.واضاف الشبرم مخاطبا المالكي : كنتم خير اخ كريم وخير عون لنا في العبور من هذه الازمة الى بر الامن والامان ..



حفظكم الله ذخرا لاخوانك وابنائك المجاهدين وللعراقيين جميعا ..وفقكم الله وسدد خطاكم ..وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام./انتهى3

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