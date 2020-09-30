إقرار الخطة الزراعية الشتوية

2020/09/30 | 21:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلنت وزارة الزراعة اقرار الخطة الزراعية للموسم الزراعي2020 - 2021 وعزمها الاستمرار برفع مستويات الإنتاج المحلي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة والعديد من المحاصيل الاخرى فضلا عن توفير الخضر بأسعار مناسبة رغم ظروف جائحة كورونا وما رافقها من انخفاض بأسعار النفط.



وبينت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه بأن اجتماعا مهما عقد بالتعاون مع وزارة الموارد المائية من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بغية الإعلان عن الخطة الزراعية المقترحة للموسم الزراعي 2020 -2021و للمساحات المروية (أنهار ومشاريع إروائية ) وحسب المؤشرات المقترحة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات عدى اقليم كردستان.



واضاف تم إقرار الموافقات على تحديد المساحة المشمولة بالأرواء السطحي والبالغة ( خمسة ملايين دونم ) لزراعة محاصيل الحنطة والشعير والخضر مع التشديد على منع الزراعة داخل حدود الاهوار والمهارب الفيضانية في محافظات البصرة و واسط وذي قار و ديالى.



واوضح البيان : سيتم إلزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الأروائية المقرة بالخطة الزراعية حصرأ ، وحملت الوزارتان المتجاوزين المسؤولية جراء تجاوزهم وغير ملزمتين وغير مسؤولتين في النظر او الترويج لأي طلبات بشأن التعويض في حالة حدوث اي مخالفة.كما تم التاكيد من قبل وزارة الزراعة على أقرار المساحات المزروعة بطريقة الابار والامطار المضمونة وشبه المضمونة و الديمية في الايام القادمة لكي تستكمل المساحات الشتوية المعدة للزراعة لهذا الموسم ولمختلف طرائق الارواء لاجل زراعة محاصيل الحنطة والشعير ومحاصيل الخضر.



ولفتت الوزارة إلى أن الخطة المعدة للارواء قد بلغت خمسة ملايين دونم توزعت بمساحة (اربعة ملايين وأربعمائة ألف دونم لزراعة محصول الحنطة ومساحات أخرى مزروعة بمحصول الشعير بأربعمائة الف دونم كما ان المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر بلغت مائتا الف دونم وأن موعد تنفيذ الخطة الشتوية يبدا في 15 / 10 / 2020في المناطق الجنوبية و 1/ 11/ 2019 في المحافظات الاخرى./انتهى3

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