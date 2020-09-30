حسب موقع للحشد الشعبي : هجوم صاروخي عنيف استهدف قاعدة الحرير الأمريكية في اربيل

2020/09/30 | 21:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكرت انباء نقلا عن موقع / وكالة الحشد اون لاين / ان انفجارات عنيفة حدثت داخل قاعدة عسكرية امريكية في اربيل .واضافت ان : هجوما صاروخيا عنيفا استهدف قاعدة الحرير الأمريكية في اربيل و الأنباء الأولية تشير أن الاستهداف تم بصاروخين/انتهى3

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