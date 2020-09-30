2020/09/30 | 21:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء عن استهداف صاروخي لقاعدة الحرير الاميركية في أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/30 | 21:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن استهداف صاروخي لقاعدة الحرير الاميركية في أربيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن استهداف صاروخي لقاعدة الحرير الاميركية في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).