قصف صاروخي يستهدف قاعدة اميركية في أربيل

2020/09/30 | 21:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أفاد مصدر، اليوم الأربعاء، بسقوط صواريخ قرب مقر للتحالف الدولي في محافظة أربيل.

وذكرت وسائل اعلام كردية عن المصدر قوله وتابعتها /المعلومة/، إن “عدداً من الصواريخ سقطت قرب مقر للتحالف الدولي في منطقة “كردة جال”، مشيراً إلى أن التحالف لا يعلم لحد الآن نوع الهجوم، أو عدد الصواريخ، بالضبط”.

وأوضحت أن قيادة التحالف طلبت من المنتسبين في المقر حماية أنفسهم.



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