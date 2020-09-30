تحديد 5 عقبات امام اجراء الانتخابات المبكرة

2020/09/30 | 21:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين صباح يوم الاربعاء، في مقر المفوضيةن نائب سفير الاتحاد الاوربي في العراق ( جان برنارد دولفان ) و لمستشار الاول في السفارة ( انجيلا مارتيني ) وجرى خلال اللقاء استعراض دور الاتحاد الاوربي في الانتخابات القادمة وآليات المساعدة الانتخابية في ظل التحديات التي تواجه عملها.

وذكرت المفوضية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه في مستهل الحديث أكد رئيس مجلس المفوضين على عزم المفوضية الجديدة على استعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية من خلال وضع اجراءات رصينة أهمها أن تكون بطاقة الناخب الكترونية بايومترية رصينة لا يمكن استغلالها خلافاً للقانون لأجل التوصل الى انتخابات نزيهة تخضع للمعايير الدولية وتحضى بتأييد المجتمع الدولي.

واضاف: ان عدم اكتمال القانون الانتخابي وعدم تحديد الدوائر الانتخابية من قبل البرلمان إضافة الى تأخر التخصيصات المالية من قبل الحكومة ومحدودية الدعم من قبل بعثة الامم المتحدة ((UNAMI) وعدم وجود العدد الكافي من الخبراء بسبب جائحة كورونا هو من أهم التحديات التي تواجة عمل المفوضية..



برغم ذلك فأن المفوضية قد قامت بخطوات حثيثة لتسيير اعمالها التي لا تتطلب الى تشريع قانون منها تهيئة الجهاز الاداري الذي تمت إعادة هيكلته على إثر تغيير قانون المفوضية إضافة الى إعداد نظامها الداخلي.

من جهته أوضح (دولفان ) بأن زيارته تأتي في إطار الاطلاع على مجريات العمل داخل أروقة المفوضية في ظل التحديات القائمة ومعرفة الامكانيات الفنية والادارية للعاملين فيها لتعزيز الدور الرقابي للاتحاد الاوربي إضافة الى كونه جهة داعمة للانتخابات تعمل بجهود منسقة مع جهات دولية أُخرى تقودها بعثة الامم المتحدة لتقديم الدعم اللازم في المجال الانتخابي، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل مجلس المفوضين رغم وجود مشاكل جوهرية خلفها عدم اكتمال القانون الانتخابي، ووعد بأن الاتحاد سيقوم بكل ما بوسعة لدعم المفوضية من خلال بعثة الامم المتحدة .

PUKmedia عن اعلام مفوضية الانتخابات

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