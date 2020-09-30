فاجعة المنصور ، وافلاس خطاب الكراهية ! - عبدالله صالح

2020/09/30 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_صالح الجريمة البشعة التي وقعت بمنطقة المنصور في بغداد مساء يوم الاثنين 14 / 9 / 2020 والتي أودت بحياة أسرة بكاملها ،( عالية نجم /الأم ، دارا رؤوف/ الأب، شيلان دارا / البنت )، أسرة كانت كل شيء وأصبحت، في غضون ساعات، لا شيء! جريمة هزت الضمير الإنساني لا في العراق فحسب ، بل وفي المنطقة ولدى كل من سمع بهذا الحادث المروع .بعد الكشف عن الحادث نهار اليوم التالي لوقوعه، غطت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وع ......





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