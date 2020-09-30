مقالات صديقه .فرنسا ”لبنان: انفجار مرفأ بيروت- وانفجار البلد“موقف الإتحاد الشيوعى الاممى. - تيار الكفاح العمالى - مصر

2020/09/30 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر من شهرية النضال الطبقي– العدد 210 ، سبتمبر – أكتوبر 2020في 4 آب / أغسطس 2020، أدى انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة منذ أكثر من ست سنوات في مرفأ بيروت إلى مقتل 191 شخص وإصابة 6800 جريح.



تعرض وسط المدينة بالقرب من المرفأ للدمار، ودمرت مباني ومناطق سكنية، وأصبح 300 ألف شخص بلا مأوى.ذلك مع أنه، على مد شهور حتى عشية الانفجار، قد تم تنبيه السلطات إلى المخاطر المحدقة دون اتخاذه ......





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