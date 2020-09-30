طرد 5 ببغاوات من حديقة بريطانية لأنها تشتم الزوار

2020/09/30 | 21:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

طردت حديقة لينكولنشاير البريطانية للحياة البرية، خمس ببغاوات من العرض العام بعد أن بدأت في توجيه الشتائم للزوار والموظفين.

وقال ستيف نيكولز الرئيس التنفيذي للحديقة، إن “الأمور سارت في البداية على ما يرام، ولم يكن يقلقنا بشأن هذه الببغاوات الإفريقية سوى تعاملها المحتمل مع الأطفال”.

وأضاف أن هذه الببغاوات الرمادية إريك، وجيد، وإلسي، وتايسون، وبيلي، وصلت إلى الحديقة عن طريق التبرع.

وتابع: “لقد بدأت الببغاوات في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية تردد الشتائم على مسامع الزوار والعمال، وهي كلمات مختصرة من عدة أحرف، ويسهل على الببغاء حفظها وترديدها”.



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