شرف الكلمة وفضيلة الإلتزام – طالب سعدون


شرف الكلمة وفضيلة الإلتزام – طالب سعدون
2020/09/30 | 21:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-         نبض القلم شرف الكلمة وفضيلة الإلتزام – طالب سعدون الكلمة تمثل قائلها – الانسان بكل كيانه ..

تجده  فيها ، بدمه ولحمه وروحه وفكره وسلوكه ، بما في ذلك طبيعة حياته وشخصيته وصفاته الاجتماعية ،  تعرف منها ما إذا كان صادقا ، أمينا في ما يقول ويكتب أو منافقا ،  قويا […]

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