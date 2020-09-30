2020/09/30 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم شرف الكلمة وفضيلة الإلتزام – طالب سعدون الكلمة تمثل قائلها – الانسان بكل كيانه ..تجده فيها ، بدمه ولحمه وروحه وفكره وسلوكه ، بما في ذلك طبيعة حياته وشخصيته وصفاته الاجتماعية ، تعرف منها ما إذا كان صادقا ، أمينا في ما يقول ويكتب أو منافقا ، قويا […]

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