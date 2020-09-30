2020/09/30 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رؤساء الكتل يشيدون بمناقب الشيخ صباح الصباح صالح يهنىء الأحمد بتنصيبه أميراً للكويت بغداد – الزمان بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الاربعاء ببرقية تهنئة الى امير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره اميراً للدولة .وتقدم صالح في البرقية التي تلقت (الزمان) نصها (باسم الشعب العراقي وباسمه شخصياً الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رؤساء الكتل يشيدون بمناقب الشيخ صباح الصباح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رؤساء الكتل يشيدون بمناقب الشيخ صباح الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).