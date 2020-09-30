بلدية النجف تعتمد الجهد الذاتي في خطة هذا العام للزيارة الاربعينية

2020/09/30 | 21:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بفداد_ابن]أكدت مديرية بلدية النجف الاشرف، الاربعاء، اعتمادها على الجهد الذاتي في تقديم الخدمات لزائري الاربعينية بعد تعذر مشاركة بلديات المحافظات المجاورة وبلديتي مشهد وطهران.

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