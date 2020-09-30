سقوط 3 صواريخ بالقرب من مطار أربيل وقيادي بالديمقراطي يوضح بشأن المكان المستهدف

2020/09/30 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظ أربيل، اليوم الأربعاء (30/9/2020)، بتعرض مواقع قرب مطار أربيل لقصف صاروخي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "3 صواريخ استهدفت مواقع قرب مطار أربيل الدولي".

من جانبه، أوضح القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، وعبر تغريدة على ’’تويتر’’، ما حدث قائلاً: "ثلاث هجمات صاروخية الليلة على مواقع قريبة للمعارضة الإيرانية القريبة من مطار أربيل".

وتابع " هذا تصعيد آخر لزعزعة الأمن في العراق و كردستان العراق من قبل نفس الجماعات التي تهاجم السفارة الاميركية في بغداد وقوافلها".

واختتم تغريدته بالقول "هناك حاجة إلى الإجراءات لإيقاف هذا".

في الاثناء ، أفادت مديرية شرطة أربيل بوقوع صاروخ قرب قاعدة للقوات الأمريكية المتمركزة قرب مطار أربيل الدولي.

وقالت الشرطة في بيان إن " صاروخاً وقع على قرب قاعدة للقوات الأمريكية الواقعة على مقربة من مطار أربيل والتحقيقات بدأت في الواقعة".

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