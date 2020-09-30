إن آر تي يعرض المشاهد الاولى من موقع تفجيرات اربيل (فيديو)

2020/09/30 | 22:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يعرض ديجيتال ميديا ان ار تي، الاربعاء، المشاهد الاولى من موقع التفجيرات التي وقعت في محافظة اربيل .

وبحسب شهود عيان، (30 ايلول 2020) فأن الانفجارات حدثت بالقرب من مطار اربيل الدولي، فيما رجح اخرون ان الانفجارات استهدفت مقرا للحزب الديمقراطي الإيراني المعارض.

من جانب اخر، افادت وسائل اعلام كوردية بسقوط صواريخ بالقرب من مقر التحالف الدولي في اربيل .

وقالت الوسائل ، ان "عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر للتحالف الدولي في منطقة "كردة جال" ، مشيرة الى "ان التحالف لا يعلم حتى الان نوع الهجوم او عدد الصواريخ بالضبط".

واوضحت ان "قيادة التحالف طلبت من المنتسبين في المقر حماية انفسهم".

هذا ولم يصدر أي بيان او توضيح من الجهات الرسمية ، حتى الان.

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