نائب عن الفتح: لا يمكن بقاء الدولة مع  وجود المليشيات

2020/09/30 | 22:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ، مساء الاربعاء، عدم إمكانية بقاء الدولة مع وجود المليشيات، مبينا إن كتلة الفتح مع هيبة الدولة .وقال الموسوي في تصريح لــــــ ( المستقلة ) إن “البلد لن يكون آمن ومتطور بوجود قوات خارج إطار الدولة “.وأوضح إن “كتلة […]

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