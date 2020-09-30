الأمم المتحدة تدخل على خط لقاح مضاد لكورونا عالمياً

2020/09/30 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الوقت حان لأن تسهم الدول في خطة “كوفاكس” التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لتوفير لقاح مضاد لكورونا عالمياً.

ودعا غوتيرش دول العالم للبدء في فرز أموال من مخصصاتها الوطنية لمكافحة الوباء، وتحويلها للصحة العالمية لتمويل برنامج “كوفاكس”.

وتلقى برنامج “آكت أكسيليريتور” وخطة “كوفاكس” حتى الآن ثلاثة مليارات دولار، لكنهما يحتاجان إلى 35 مليارا أخرى.

ويهدف البرنامج إلى توفير ملياري جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا مع حلول نهاية العام المقبل و245 مليون علاج و500 مليون اختبار.

وقال غوتيريش: “يوفر برنامج “آكت أكسيليريتور” الطريقة الوحيدة الآمنة والموثوقة لإعادة فتح الاقتصاد العالمي بأسرع ما يمكن.



ولن يفتح جهد توفير اللقاح داخل عدد من البلدان الأبواب أمام الاقتصاد العالمي ويعيد سبل العيش”.

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