صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”751 ” المسجلة اليوم

2020/09/30 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 751 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 441 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 751 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي : –

441 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 57 حالة

قطاع بغداد جديدة 149 حالة

قطاع الاعظمية 19 حالة

قطاع الاستقلال 30 حالة .





قطاع البلديات الثاني 56 حالة .





قطاع الشعب 63 حالة .

قطاع البلديات الاول 67 حالة

310 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 167 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



قطع 74 .



الحبيبية , الكيارة , جميلة .



الجوادر , 523 , 556 , قطاع 7 .



541 , 538 , 537 , 532 , 517 , 550 , 544

, 345, 357 .



.



320 , 328 ,331 الشعب 29 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي ,333 ,

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , المعسكر , , الزراعي , 771 , البلديات 28

, 506 , , 508 ,502 , 504 , شارع فلسطين 13 حالات محلة 505, 503, •

الامين 12 حالة محلة, 731, تجاوز , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 11 حالة محلة 701 •

, الزعفرانية 17 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 957 , 918 , 949•

905 , تقاطع الاورزدي , 906 , 909 , الكرادة 9 حالات محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , راس الحواش , 311 , الاعظمية 9 حالات محلة, 314

العبيدي 19 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769 , •

الطالبية 8 حالة محلة 323 , 320 , 324 , 321 , •

. حي الزهراء 6 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

.



ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,

.



الراشدية 3 حالات / قرية عباس

الحسينية 11 حالة محلة , 222 , 215 , الانتصار , بوب الشام , كميرة .



215 , 217 , الاستقلال , ,

. الرشاد 9 حالات محلة 771 , 752 , 772

زيونة 9 حالات محلة 702 , 703 , 704 ,

سبع ابكار حالتين محلة 340,

الفضيلية حالة واحدة

الاستكشافات حالة واحدة

الرشاد حالة واحدة

شارع المغرب حالتين محلة 306,

محافظة البصرة حالة واحدة مركز المحافظة

محافظة المثنى حالة واحدة الرميثة

محافظة ميسان حالة واحدة المجر الكبير

محافظة ديالى حالة واحدة بعقوبة

خان بني سعد حالة واحدة

الكفاءات حالة واحدة محلة 766

سبع قصور حالة واحدة

المشتل حالة واحدة محلة 729

خان بني سعد حالة واحدة

الفضيلية حالة واحدة قرب مدرسة الاحسان

باب الشيخ حالتين محلة 123

المدائن 9 حالات حي الوحدة,

الكريعات حالتين محلة 334

المشتل حالة واحدة محلة 729

حي تونس حالتين, محلة 330

بسماية حالة واحدة عمارة 10

التاجي حالة واحدة الزراعي

سبع ابكار حالتين محلة 332, 342

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 45248 توفي منهم1246 للاسف فيما اكتسب الشفاء 37897 ومتبقي قيد العلاج 6105”.





ودعا الساعدي المواطنين، الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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