كربلاء تباشر بتنفيذ الخطة الامنية  بزيارة الاربعينية على ثلاث  محاور

2020/09/30 | 22:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت قيادة عمليات كربلاء، مساء الأربعاء، مباشرتها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية وعلى ثلاث محاور للمحافظات المجاورة للمدينة .وقال الناطق باسم القيادة العميد فاهم الكريطي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الخطة تتضمن انتشار القطاعات العسكرية على محاور المحافظات بغداد، وبابل، والنجف الأشرف، بهدف تأمين […]

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