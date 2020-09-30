نائب يكشف منطقة انطلاق الصواريخ التي استهدفت محيط أربيل (صور)

2020/09/30 | 22:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اغلقت السلطات الأمنية في إقليم كردستان، الاربعاء، طريق أربيل – موصل، بعد هجمات الصواريخ التي استهدفت محيط مدينة أربيل.



وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (30 أيلول 2020)، إن "القوات الأمنية في أربيل أغلقت الطريق الرابط بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى بشكل كامل بعد ان تم التصدي لهجوم صاروخي استهدف قاعدة أمريكية قرب مطار اربيل ".

من جانبه قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني في تدوينة تابعها "ناس"، إن "الصواريخ انطلقت من قرية ترجلة التابعة لناحية برطلة باتجاه اربيل ، حيث احترقت عجلة نوع كيا في موقع الحدث".

وأفاد مصدر، الأربعاء، بسقوط صواريخ قرب مقر للتحالف الدولي في محافظة أربيل.

وقال المصدر وهو من التحالف الدولي، في حديث لوسائل إعلام كردية، إن عدداً من الصواريخ سقطت قرب مقر للتحالف الدولي في منطقة "كردة جال"، مشيراً إلى أن التحالف لا يعلم لحد الآن نوع الهجوم، أو عدد الصواريخ، بالضبط.

وأوضح أن قيادة التحالف طلبت من المنتسبين في المقر حماية أنفسهم.

وكانت مصادر صحفية قد أفادت بوقوع قصف إيراني على موقع للحزب الديمقراطي المعارض لايران قرب قرية "داره بن".

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