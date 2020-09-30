للاشتباه بنشاطات نووية.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تباشر تفتيش الموقع الإيراني الثاني

2020/09/30 | 22:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تمكنت من الوصول إلى موقع ثانٍ في إيران، يشتبه بأنه كان أحد الأماكن التي شهدت أنشطة نووية في الماضي، بموجب اتفاق تم مع طهران الشهر الماضي، وفقا لما نقل "راديو فردا".

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