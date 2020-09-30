وزير التجارة: نعمل على تفعيل البطاقة الالكترونية بدل الورقية للبطاقة التموينية

2020/09/30 | 22:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اكد وزير التجارة علاء الجبوري العمل على تفعيل البطاقة الالكترونية بدل الورقية للبطاقة التموينية.وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : الجبوري بحث مع محافظ الانبار فرحان الدليمي مجالات التعاون مع الدوائر التجارية في المحافظة وتجهيز المفردات التموينية ومستحقات الفلاحين.وأكد الجبوري ان الوزارة تعمل على تفعيل البطاقة الالكترونية بدل الورقية للبطاقة التموينية بالتعاون المشترك مع برنامج الغذاء العالمي على ان تكون التجربة على المحافظة كاملة وليس على مناطق محددة.وأشار إلى : اهمية التحول الالكتروني في عمل المراكز التموينية لتخفيف العبء عن المواطن وتقليص الروتين وقطع طريق الفساد وهذا التحول يحتاج الى رؤية واضحة وجدية في التعامل مع هذا البرنامج وان تكون له معالجات حقيقية على ارض الواقع وبالنتيجة ستكون نتائجه ايجابية باتجاه المواطن والوزارة معا.وحول صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2020 اوضح الجبوري ان : هذا الامر من اولويات الحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء حيث شكلت لجنة بهذا الخصوص لصرف المبالغ على دفعات وان هناك دفعات جديدة في شهري تشرين الاول والثاني وشهر كانون الاول لحين الانتهاء من صرفها بالكامل.من جانبه، اكد المحافظ على التعاون ودعم الدوائر التجارية في المحافظة والسعي لبناء سايلو الحبوب للحاجة اليه في استيعاب الحبوب وذلك ضمن خطة مشاريعها الاستثمارية./انتهى3

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