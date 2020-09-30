2020/09/30 | 22:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكرت شبكة رووداو الكردية سقوط صواريخ قرب مقر للتحالف الدولي في محافظة أربيل.ونقلت عن مصدر من التحالف الدولي قوله ان : عدداً من الصواريخ سقطت قرب مقر للتحالف الدولي في منطقة /كردة جال/ مشيراً إلى أن : التحالف لا يعلم لحد الآن نوع الهجوم، أو عدد الصواريخ، بالضبط.وأوضح المصدر أن قيادة التحالف طلبت من المنتسبين في المقر حماية أنفسهم./انتهى3

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