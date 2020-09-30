افشال مخطط أجرامي لزعزعة امن واستقرار بعقوبة

2020/09/30 | 22:07 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / ضبطت قوة امنية مشتركة مخزنا للعبوات الناسفة بعملية نوعية غربي بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية للانباء / نينا / اليوم ان قوة امنية مشتركة من شرطة ديالى وبناء على معلومات استخبارية ضبطت مخزنا للعبوات الناسفة في منطقة الكاطون الرازي غربي بعقوبة كانت مهيئة لتنفيذ مخطط اجرامي لزعزعة امن واستقرار بعقوبة .واضاف ان العبوات تم السيطرة عليها بالكامل ورفعها دون حادث يذكر ./انتهى

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