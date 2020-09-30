هوشيار زيباري: سقوط صواريخ قرب مطار أربيل تصعيد جديد

2020/09/30 | 22:07 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 21:56 - GMT 18:56 تارخ النشر: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 20:43 - GMT 17:43

المصدر: دبي - العربية.نت

ذكرت قناة السومرية العراقية على الإنترنت، نقلا عن مصدر أمني، أنه تم "إحباط استهداف قاعدة عسكرية أميركية بصواريخ قرب مطار أربيل".وأضاف المصدر أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مقر حزب معارض لإيران، والثاني على قرية زراعية، وقد تسبب باندلاع حريق في حشائش، فيما يتم البحث عن الثالث.وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستان هوشيار زيباري إن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مطار أربيل، واصفا الحادث بأنه "تصعيد جديد ضد أمن العراق".



وقال "نفس الجهة مسؤولة عن إطلاق الصواريخ في بغداد وأربيل".

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