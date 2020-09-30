شاهد .. فصائل المقاومة العراقية تطالب بإغلاق السفارة الأمريكية

2020/09/30 | 22:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثار قرار واشنطن غلق سفارتها في بغداد والانسحاب من العراق، عاصفة من الشكوك حول ابعاد هذه الخطوطة الامريكية وخلفت ردود فعل متباينة....

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