برهم صالح يبعث برقية تهنئة إلى أمير الكويت الجديد

2020/09/30 | 22:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الاربعاء 30 أيلول 2020، برقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره أميراً لدولة الك...

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