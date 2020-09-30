مراسل التغيير: سقوط عدد من الصواريخ على قوات التحالف الدولي في مطار أربيل

2020/09/30 | 22:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل التغيير بسقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا قرب مقر للتحالف الدولي في أربيل.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في التحالف الدولي تأكيدهم بسقوط عدد من الصواريخ قرب مقر للتحالف الدولي في منطقة “كردة جال”، مشيرة إلى أن التحالف لا يعلم لغاية الآن نوع الهجوم، أو عدد الصواريخ بالضبط.

وقالت الوسائل الإعلام إن منظومة الدفاع الجوي الأميركي اعترضت عدد من الصواريخ فيما لم ترد انباء لغاية الان حول سقوط ضحايا خلال الاستهداف.

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