2020/09/30 | 22:09 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: مجموعة صواريخ سقطت في الساعة 8:30 من مساء اليوم سقطت قرب مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض

*مراسل التغيير: مقر الحزب #الكردي #الإيراني المعارض في قرية “كردجال” بمحافظة أربيل

*مراسل التغيير: في وقت متزامن سقطت مجموعة صواريخ اخرى على قوات التحالف الدولي في مطار أربيل

*مراسل التغيير: انطلاق الصواريخ باتجاه أربيل كان من قرية “ترجلة” التابعة لناحية برطلة في نينوى

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