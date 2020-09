فان ديزل من افلام السرعة الى غناء Feel Like I do

2020/09/30 | 22:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قال الممثل والمخرج الأمريكي المشهور فان ديزل ‏إنه يجد نفسه محظوظاً لكونه يمتلك منفذاً إبداعياً جديداً قرر من خلاله أن يبوح بما في قلبه أمام محبيه، عبر أغنيته المنفردة الأولى التي أطلقها تحت اسم: ” فيل لايك آي دو – Feel Like I do” وأكد الممثل الأمريكي فان ديزل، البالغ من العمر” 53 عاماً”، […]

