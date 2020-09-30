سقوط عدة صواريخ على اربيل

2020/09/30 | 22:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت ليلة الاربعاء، عدة صواريخ، غرب مدينة اربيل ، دون ان تعلن اية جهة مسؤوليتها عن القصف.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن مسؤول العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ـ ايران " حدكا" قوله: ان الصواريخ سقطت قرب مخيم للحزب بمنطقة " كرد جال" غرب اربيل .

واضاف: ان الصواريخ لم تسفر عن خسائر بشرية، لافتا الى ان مصدر القصف مازال مجهولا، معربا عن شكوكه بان الصواريخ كانت تستهدف قاعدة امريكية في مطار اربيل الدولي.

PUKmedia خاص‌

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