2020/09/30 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع شخص واصابة اخر بحريق في النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع شخص واصابة اخر بحريق في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).