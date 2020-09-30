بالصور.. العجلة التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه اربيل

2020/09/30 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة السومرية نيوز، صورا للعجلة التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه اربيل .

فيما اكد مصدر امني ان "فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا في العجلة التي كانت تحمل الصواريخ بناحية برطلة في نينوى"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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