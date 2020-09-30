سقوط ثلاثة صواريخ قرب مقر احد الاحزاب الكردية في اربيل

2020/09/30 | 22:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ اربيل سقوط ثلاثة صواريخ قرب مقر احد الاحزاب الكردية المعارضة لإيران في اربيل ، وصاروخين اخرين قرب مطار اربيل دون وقوف خسائر”.

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