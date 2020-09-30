داخلية كردستان تصدر بياناً بشأن القصف الصاروخي الذي تعرضت له أربيل

2020/09/30 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

بيان من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان

في الساعة ٨:٣٠ مساءا أُطلقت ستة صواريخ على مطار أربيل الدولي، الذي لم يحقق لحسن الحظ أي أهداف ولم يصب بأذى.



وأطلقت القذائف من شاحنة صغيرة على حدود برطلة بين قريتي الشيخ أمير وترجلة.



فرقنا الخاصة تحقق في التفاصيل للحصول على مزيد من المعلومات.وبينما ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الجبان، فإننا أيضا على استعداد تام لمواجهة أي اعتداء.



كما ندعو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ التدابير اللازمة.

وزارة الداخلية في إقليم كردستان

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