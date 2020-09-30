الاعلام الامني تعلن نتائج العملية العسكرية التي انطلقت في صلاح الدين

2020/09/30 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، نتائج العملية العسكرية التي انطلقت في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد ان انطلقت" صباح اليوم" بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، قطعات القوات البرية، الممثلة بقطعات "قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات الجزيرة وقيادة عمليات غربي نينوى" بتنفيذ عملية تطهير "وادي الثرثار"".

وأضافت، أنها "تمكنت القوات المشاركة في هذه العملية من ، " تدمير 3 أوكار و3 أنفاق وتفجير 5 عبوات ناسفة وتفجير 5 قنابر هاون60 ملم و9 أخرى عيار 120ملم وتدمير 3 صواريخ نوع كاتيوشا وضبط منصة إطلاق صواريخ والعثور على قذيفتين مدفع 155ملم وضبط 5 دراجات نارية ومواد طبخ متنوعة، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

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