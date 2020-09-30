خلية الاعلام الامني تعلن نتائج عملية تطهير وادي الثرثار

2020/09/30 | 22:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن نتائج عملية تطهير وادي الثرثار.وذكرت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : تمكنت القوات المشاركة في عملية تطهير وادي الثرثار من تدمير ٣ أوكار و٣ أنفاق وتفجير ٥ عبوات ناسفة وتفجير ٥ قنابر هاون60 ملم و٩ أخرى عيار 120ملم وتدمير ٣ صواريخ نوع كاتيوشا وضبط منصة إطلاق صواريخ والعثور على قذيفتين مدفع 155ملم وضبط ٥ دراجات نارية ومواد طبخ متنوعة.واضاف تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً./انتهى3

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