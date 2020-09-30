مكافحة ارهاب كردستان : الصواريخ التي استهدفت قاعدة التحالف الدولي انطلقت من قرية في بعشيقة

2020/09/30 | 22:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت مؤسسة مكافحة الارهاب في اقليم كردستان ان ستة صواريخ استهدفت مساء اليوم قاعدة للتحالف الدولي في اربيل .وذكر في بيان ان : الصواريخ انطلقت من منطقة شيخ امير في بعشيقة.من جانبه نقلت وسائل اعلام كردية عن مصدر في شرطة اربيل قوله ان الصواريخ سقطت قرب قاعدة للتحالف بجوار مطار اربيل .ونقلت ايضا عن مصدر امني قوله ان : منظومة باتريوت الامريكية اعترضت 3 صواريخ فيما سقطت الاخرى قرب مقر حزب كردي معارض لايران.ونقلت كذلك عن مصدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض، إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر الحزب، من دون وجود خسائر بشرية./انتهى3

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