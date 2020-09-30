جهاز مكافحة الارهاب ينفي لـ/نينا/ اصداره بيانا حول هجوم اربيل

2020/09/30 | 22:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نفى جهاز مكافحة الارهاب اصداره بيانا حول هجوم اربيل والذي استهدف قاعدة عسكرية تتخذها القوات الامريكية مقرا لها.وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الجهاز لم يصدر اي بيان حول تفاصيل ماحدث في اربيل .واضاف ان : المعلومات التي تنشر حاليا باسم جهاز مكافحة الاقليم ./انتهى3

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