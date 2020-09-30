الحشد الشعبي المدعوم من إيران يطلق 6 صواريخ على مطار أربيل

2020/09/30 | 22:56 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 22:43 - GMT 19:43 تارخ النشر: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 20:43 - GMT 17:43

المصدر: دبي - العربية.نت

أكد جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق أن قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران أطلقت 6 صواريخ على مطار أربيل.وأشارت قناة "العهد" الفضائية على تليغرام إلى ازدحام مروري خانق في إقليم كردستان العراق وغلق الطريق البري بين الموصل وأربيل بعد إطلاق الصواريخ.ووفقا لمعلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، تم إطلاق 6 صواريخ باتجاه أربيل من قرية تابعة لسهل نينوى شرقي الموصل.واستهدفت 3 صواريخ مقر حزب كردي إيراني معارض، وأخرى مماثلة سقطت قرب مطار أربيل الذي يضم معسكرات للتحالف الدولي.

العجلة التي أطلقت الصواريخ على مطار أربيل

صواريخ على مطار أربيل

وأكد الجهاز أن الصواريخ التي انطلقت اكثر تطورا من الكاتيوشا، نافيا صحة أي أنباء عن إسقاط صاروخ من خلال منظومة باتريوت.وأوضح الجهاز أن الهجوم لم يسفر عن خسائر.

وذكرت قناة السومرية العراقية على الإنترنت، نقلا عن مصدر أمني، أنه تم "إحباط استهداف قاعدة عسكرية أميركية بصواريخ قرب مطار أربيل".وأضاف المصدر أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مقر حزب معارض لإيران، والثاني على قرية زراعية، وقد تسبب باندلاع حريق في حشائش، فيما يتم البحث عن الثالث.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستان، هوشيار زيباري، في وقت سابق إن 3 صواريخ سقطت قرب مطار أربيل، واصفا الحادث بأنه "تصعيد جديد ضد أمن العراق".



وقال إن "نفس الجهة مسؤولة عن إطلاق الصواريخ في بغداد وأربيل".

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