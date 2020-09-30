فيديو.. سقوط صواريخ بالقرب من مقر التحالف الدولي في اربيل

2020/09/30 | 22:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل اعلام كردية عراقية بسقوط صواريخ بالقرب من مقر التحالف الدولي في اربيل ، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة من داخل القاعدة....

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