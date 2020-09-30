ذكرى استشهاد تشي جيفارا - رياض رمزي

2020/09/30 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_رمزي في يوم التاسع من اوكتوبر 1967 ستمر الذكرى الثالثة واخمسون على استشهاد تشي جيفارا.



رياض رمزيوتركك في الدنيا دويا/ كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر.



المتنبيسأظل أحلم حنى تقول الرصاصة قولها.



تشي جيفارا قال فيرغاس ساليناس، الضابط البوليفي، أنه دفن أرنستو تشي جيفارا سرا و بدون يدين في مقبرة جماعية مع رفاقه.



هكذا مات واحد من أعظم ثوريي القرن الماضي بدون شهادة وفاة.



وهي حالة تعكس طريقة ......





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