الوثائق تتكلم عن الحرب العراقية الايرانية - عادل حبه

2020/09/30 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه حزب توده إيران هو الحزب الإيراني الوحيد الذي طالب بوقف الحربكراريس "پرسش وپاسخ"من وثائق حزب توده ايرانإعداد وترجمة عادل حبهتظهر وثائق تعود لحزب توده الإيراني أن هذا الحزب يكاد أن يكون الحزب الوحيد من بين الأحزاب الإيرانية الذي عارض بشدة استمرار الحرب بعد استعادة خرمشهر من الجيش العراقي.



فقد اعتبر الحزب بشكل قاطع إن استمرار الحرب مع العراق خطأً تاريخياً بعد تحرير المحمرة، وأبلغ ......





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