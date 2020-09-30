المنفى الجماعي - حسن مدن

2020/09/30 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تنصرف الأنظار عند الحديث عن المنفى، في الغالب الأعم، نحو الأفراد.



أي إلى المنفى من حيث هو معاناة فردية، فالمنفي هو شخص حرم من وطنه لسبب من الأسباب، تتصل في غالبها بضروب الاضطهاد الديني أو العرقي أو السياسي، حين يتصل الأمر بأصحاب المواقف السياسية أو الفكرية المختلفة في المجتمعات التي تنعدم فيها، أو تضيق، حرية التعبير.وكانت تجربة المنفى الفردي موضوعاً أثيراً في الأدب، خاصة في أجناس السرد، والروا ......





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