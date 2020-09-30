2020/09/30 | 23:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



العجلة التي انطلقت منها الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل الدولي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العجلة التي انطلقت منها الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العجلة التي انطلقت منها الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).