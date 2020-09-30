مكافحة ارهاب كوردستان تنشر صورا لمنصة اطلاق الصواريخ التي استهدفت اربيل (صور)

2020/09/30 | 23:03 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نشر جهاز مكافحة الارهاب في كردستان، الاربعاء، صورا قال انها لمنصة اطلاق الصواريخ التي سقطت على محافظة اربيل

وقال الجهاز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم

(30 ايلول 2020)"ان الاجهزة الامنية المختصة تمكنت وفي وقت قياسي من الحصول على صور لمنصة اطلاق الصواريخ التي استهدفت اربيل مساء اليوم".

وكان جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، اتهم في وقت سابق اليوم الاربعاء ، الحشد الشعبي في نينوى، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها محافظة اربيل مساء اليوم.

وذكر الجهاز في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (30 ايلول 2020) ان " 6 صواريخ سقطت في اطراف محافظة اربيل ، تم اطلاقها من خارج حدود المحافظة"

واوضح البيان انه "تم اطلاق ستة صواريخ خارج حدود أربيل إلى مطار أربيل ولكن لم يكن هناك أي اضرار بالارواح"

وتابع البيان ان "مجموعة من جماعات الحشد الشعبي اطلقت في الساعة 8:30 مساء ومن قرية شيخ امير في نينوي، 6 صواريخ باتجاه مطار اربيل الدولي، ولكنها سقطت بعيدا عن المطار".

واضاف البيان ان اثنين "من تلك الصواريخ لم ينفجرا ، ولحسن الحظ لم تكن هناك خسائر".

وبحسب شهود عيان، (30 ايلول 2020) فأن الانفجارات حدثت بالقرب من مطار اربيل الدولي، فيما رجح اخرون ان الانفجارات استهدفت مقرا للحزب الديمقراطي الإيراني المعارض.

من جانب اخر، افادت وسائل اعلام كوردية بسقوط صواريخ بالقرب من مقر التحالف الدولي في اربيل .

وقالت الوسائل ، ان "عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر للتحالف الدولي في منطقة "كردة جال" ، مشيرة الى "ان التحالف لا يعلم حتى الان نوع الهجوم او عدد الصواريخ بالضبط".

واوضحت ان "قيادة التحالف طلبت من المنتسبين في المقر حماية انفسهم".

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