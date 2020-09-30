2020/09/30 | 23:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان ، اليوم الاربعاء ، تفاصيل جديدة للهجمات الصاروخية في أربيل .وقال الجهاز في بيان ، إن ” 6 صواريخ انطلقت من اطراف قرية شيخ امير التابعة لمحافظة نينوى ” .واضاف أن ” الصواريخ استهدفت قاعدة التحالف الدولي في مطار اربيل ، ولكن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة الارهاب في اقليم كردستان : 6 صواريخ اطلقت على مطار اربيل المركز الخبري الوطني.

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