داخلية كردستان: الصواريخ اطلقت من منطقة تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي

2020/09/30 | 23:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، استعدادها لردع اي اعتداء بعد القصف الذي تعرضت له اربيل مساء اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه انه “في الساعة 08:30 من مساء اليوم، تم إطلاق ستة صواريخ صوب مطار أربيل الدولي، ولحسن الحظ لم تُصب أهدافها ولم تُلحق أي أضرار”، مبينة ان “الصواريخ اطلقت على متن عجلة نوع بيك آب في حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي”،

واضافت الوزارة، ان “فرقنا المختصة تواصل تحقيقاتها المطلوبة في هذا الصدد، للتوصل إلى مزيد من المعلومات”.

وادانت “هذا العمل الإرهابي الجبان”، مبدية استعدادها لـ”ردع أي اعتداء”.

وطالبت الوزارة، الحكومة الاتحادية “باتخاذ التدابير اللازمة”.

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