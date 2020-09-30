خلية الإعلام الأمني تحصي نتائج عملية وادي الثرثار

2020/09/30 | 23:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، نتائج العملية الامنية في وادي الثرثار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه بعد ان انطلقت صباح اليوم عملية امنية لتطهير وادي الثرثار، بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، قطعات القوات البرية، الممثلة بقطعات قيادات عمليات صلاح الدين والجزيرة و غربي نينوى.

واضافت، ان القوات المشاركة تمكنت في هذه العملية من تدمير ٣ أوكار و٣ أنفاق وتفجير ٥ عبوات ناسفة وتفجير ٥ قنابر هاون60 ملم و٩ أخرى عيار 120ملم وتدمير ٣ صواريخ نوع كاتيوشا.

وتابعت: فضلا عن ضبط منصة إطلاق صواريخ والعثور على قذيفتين مدفع 155ملم وضبط ٥ دراجات نارية ومواد طبخ متنوعة ، مؤكدة انه تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.

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