"موديرنا" تؤكد موعد وصول لقاحها المخصص لكورونا

2020/09/30 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" للصناعات الدوائية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي تقوم الشركة بتطويره، لن يرى النور قبل الانتخابات الأميركية المرتقبة في نوفمبر، وفقا لما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".

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