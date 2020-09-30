2020/09/30 | 23:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد/المركز الخبري الوطني – انضم حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة النائب آراس حبيب كريم الى تحالف عراقيون برئاسة السيد عمار الحكيم.وفيما يلي نص البيان: “ايماناً منا بمبادئ الديمقراطية وحرصاً منا على ترسيخ وتعزيز الدور السياسي من اجل بناء عراق مستقر ومزدهر ، وانطلاقاً من حرصنا على خلق توازنات بين الكتل البرلمانية لانقاذ العراق من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المؤتمر الوطني العراقي ينضم الى تحالف عراقيون المركز الخبري الوطني.

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